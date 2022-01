Bioskop di Kota Kupang Dibuka, Pengunjung : Ini Film yang Ditunggu - tunggu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Bioskop di Kota Kupang sudah kembali dibuka setelah ditutup sekian lama karena pandemi Covid-19. Para pengunjung yang menanti pun tidak menyia - nyiakan kesempatan yang ada.

Salah satunya adalah Stefania Yolanda bersama kedua adiknya yang adalah penggemar berat film - film Marvel sangat antusias karena sudah lama menanti sekuel dari Spiderman : Far From Home. "Kita mau nonton Spiderman : No Way Home," ucapnya.

Ketiganya sudah memesan tiket dari kemarin sehingga bisa langsung masuk dan menonton di Cinepolis sementara beberapa pengunjung yang baru saja ingin memesan tiket tidak bisa mendapatkannya karena kehabisan tiket.

"Terus ini (Bioskop) kan sudah ditutup lama karena pandemi, jadi pas buka begini kita senang. Yang penting semua jaga protokol kesehatan," ujar sulung dari tiga bersaudara ini.

"Apalagi ini Marvel. Kan kita tunggu sekuelnya ini dari 2019 jadi lama juga," timpal adiknya.

Di pintu masuk, petugas menjaga dan meminta pengunjung untuk membuka aplikasi Peduli Lindungi dan menunjukkan pada petugas. Para pengunjung juga wajib memakai masker.

Selain Yolanda dan kedua adiknya, ada juga segerombolan remaja yang antusias untuk menonton Spiderman : No Way Home yakni Echa, Nidio, Giovany dan Maureen. Keempatnya merupakan siswa siswi sekolah menengah yang penasaran dengan film tersebut.

"Kita mau nonton karena keren filmnya. Sudah lihat trailernya kan bagus," ungkap Echa.

Jadwal cinepolis hingga Selasa mendatang adalah setiap jam 12.00 WITA, 15.00 WITA dan 18.00 WITA.

Sementara harga tiket untuk hari Sabtu dan Minggu sebesar Rp. 40.000, Jumat Rp. 35.000 dan Senin - Kamis Rp. 30.000.

Film - film yang akan tayang bisa dilihat di cinepolis.co.id. Untuk lokasi Kupang, tercatat ada tiga film menarik yakni Spiderman : No Way Home, Resident Evil : Welcome to Raccoon City dan The Matrix Resurrection.(*)

