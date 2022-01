Nama-nama Kades di Pulau Adonara yang Dilantik Bupati Flotim

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM, ADONARA- Bupati Flores Timur (Flotim), Antonius Gege Hadjon melantik 68 kepala desa ( kades) terpilih di pulau Adonara yang digelar di aula Taman Baca SDK Hinga, Desa Hinga, Kecamatan Klubagolit, Flores Timur, Selasa 4 Januari 2022.

Pelantikan kades ini dihadiri Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, Kapolres Flotim, AKBP I Gusti Putu Arsa dan juga Dandim 1624/Flotim Czi Imanda Setiawan

Berikut nama-nama Kepala Desa yang di ambil sumpah dan pelantikan oleh Bupati Flotim:

1.Kecamatan Wotan Ulumado

a. Desa Demondei, Wilfridus Wulan

b. Desa Bliko, Matheus Kopong Boro

c. Desa Tobilota, Paskalis Angin

d. Desa Wotan Ulumado, Siprianus Suka

2. Kecamatan Kelubagolit

a. Desa. Nisakarang, Ridwansah Bura Luli

b. Desa Muda, Thomas Kiang Tokan

c. Desa Horinara. an. Akbar Sulaiman

d. Desa Lamapaha. an. Lambertus Roma

e. Desa Hinga, Marselinus Kopong Lodan

f. Desa Keluwaim, Apolonaris Ruma Peka

g. Desa Lamabunga, Muhammad Alaudin Kopong Laot

h. Desa Redon Tena, Antonius Doni Helan

i. Desa Pepak Geka, Sulaiman Bayo Kwasa

3. Kecamatan Witihama

a. Desa Tobitika, Salomon Boli Kelin

b. Desa Sandosi, Yonas Kai Rawa

c. Desa Lewopulo, Akhmad Ola Bali

d. Desa Watololong, Gaspar Ratu Kian

e. Desa Weranggere, Idris Ola Wulan

f. Desa Lamabelawa, Siprianus Sili Boli

g. Desa Oringbele, Rahman Rasid Duran Ola

h. Desa Riangduli, Laurensius Useng Ehak

i. Desa Waiwuring, Muhammad Muktar