Ketua KPID NTT, Edy Bau Ucapkan Selamat Ulang Tahun Pos Kupang ke-29

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ( KPID) Nusa Tenggara Timur, Frederikus Royanto Bau mengucapkan selamat ulang tahun ke-29 kepada Harian Pagi Pos Kupang, 1 Desember 2021.

Semoga di usia yang ke-29, Pos Kupang yang merupakan grup Kompas Gramedia makin jaya, eksis dan tetap menyuarakan kepentingan masyarakat NTT.

"Saya Edy Bau, Ketua KPID NTT mengucapkan dirgahayu kepada Pos Kupang grup Kompas Gramedia. Semoga di usia yang ke-29, Pos Kupang yang merupakan grup Kompas Gramedia makin jaya, eksis dan tetap menyuarakan kepentingan masyarakat NTT", ucap mantan wartawan Pos Kupang ini.

Lanjut Edy Bau, di era digital ini tentu tantangan makin besar tapi ia yakin Pos Kupang mampu menghadapi tantangan itu sehingga tetap eksis hingga ke next level.

"Di era digital ini tentu tantangan makin besar tapi saya yakin Pos Kupang tetap jaya. Oke, Go to The Next Level. Sukses selalu", ungkap Penasihat Persatuan Jurnalistik Belu Perbatasan RI-RDTL ini. (*)

