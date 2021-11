Ini Nama-nama Pemenang Undian Simpedes BRI Larantuka

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA- BRI Cabang Larantuka, Kabupaten Flores Timur (Flotim) menggelar undian panen hadiah Simpedes di halaman kantor BRI Larantuka, Minggu 21 November 2021.

Dalam undian Simpedes kali ini, BRI menyediakan total hadiah sebesar Rp 530 juta dalam bentuk undian grand prize, dua buah mobil, hadiah utama tujuh sepeda motor dan hadiah biasa lainnya seperti, televisi polytron PLD enam unit, mesin cuci lima unit dan kulkas polytron balleza enam unit.

Undian panen hadiah itu dihadiri, Dandim 1624 Flotim, Letkol Czi Imanda Setyawan dan Waka Polres Flotim, Kompol Januarius Seran.

Kepala BRI Cabang Larantuka, Marco Arief Pramudita mengatakan undian berhadiah itu sebagai wujud terimakasih BRI kepada masyarakat yang mempercayakan BRI dalam bentuk tabungan Simpedes. Selain itu, program itu merupakan bentuk Corporate Social Respocibility (CSR).

"Undian ini rutin kita lakukan dua kali dalam setahun," ujarnya kepada wartawan, Minggu 21 November 2021.

Ia mengatakan, dana yang dihimpun dari nasabah dalam bentuk Simpedes di BRI Cabang Larantuka, kantor cabang pembantu Lewoleba dan 10 kantor BRI unit per 31 Oktober 2021, sebesar Rp 568 miliar, dengan jumlah penabung Simpedes sebangak 218 ribu.

"Dana tersebut disalurkan ke nasabah dalam bentuk kredit sebesar Rp. 1,5 triliun sebagai bentuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Flores Timur dan Lembata," katanya.

Berikut nama-nama pemenang undian Simpedes:

Hadiah utama sepeda motor honda jenis Beat Sporty didapat nasabah BRI Unit Waiwerang atas nama, Usman Ibrahim dan Biniana Bengan Ola

Sepeda motor Honda New Vario 150 CBS didapat nasabah Unit Gelekat Lewo Larantuka, Adrianus Benga Ama.

Sepeda motor Honda Vario 125 CBS didapat nasabah BRI Unit Waiwerang, Noor Diana dan nasabah BRI Unit Waiwadan, Martina Peni Boli.

Sepeda motor Honda Scoopy didapat nasabah BRI Unit Balauring, Hasan Kisman dan nasabah BRI Unit Larantuka Kota, Yohanes Berkhmans Ke.

Sementara hadiah grandprize 1 mobil Suzuki All New Ertiga GL putih didapat nasabah BRI Unit Lewoleba, Blandina Lose. Sedangkan hadiah grandprize 2 Mobil Suzuki New Carry FD hitam didapat nasabah BRI Unit Larantuka, Agustinus Petara Hurin. (*)