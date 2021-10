Kenali Gejala dan Penyebab Penyakit Autoimun, Banyak Dialami Perempuan Produktif

POS-KUPANG.COM - Perempuan usia produktif adalah populasi kunci yang banyak mengalami kondisi autoimunitas atau penyakit autoimun.

Bahkan setiap tahunnya, risiko penyakit ini terus meningkat,baik di Indonesia, maupun seluruh dunia.

Apa itu penyakit autoimun?

Menurut Dr. dr. Stevent Sumantri, DAA, SpPD, K-AI, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan, penyakit autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh atau imunitas secara keliru menyerang tubuh sendiri, karena tidak dapat membedakan sel asing dan sel tubuh sendiri.

Baca juga: Kenali Gejala, Penyebab dan Perawatan Nyeri Punggung, Kesemutan hingga Mati Rasa

"Sistem imun kita biasanya tugas utamanya adalah mempertahankan tubuh terhadap serangan dari luar, baik oleh virus, bakteri, jamur atau racun, justru berbalik menyerang jaringan yang sehat," kata dr Stevent dalam webinar DBS eTalk Series bertajuk Autoimmune Won’t Keep You Apart: Living Well with Loved Ones, Kamis (7/10/2021).

Risiko penyakit autoimun ini, kata dr Stevent, terus meningkat setiap tahunnya. Ada banyak orang yang mengalami kondisi autoimunitas, namun masih banyak yang belum terdeteksi.

"Pada orang dengan kondisi autoimunitas ini, mereka butuh penanganan yang cepat dan tepat, yang merupakan kunci utama untuk mencegah kerusakan organ, supaya harapan hidup dan kualitas hidup penyintas autoimun ini tetap baik," ungkap dr Stevent.

Dr Stevent mengungkapkan bahwa kebanyakan penyakit autoimun dialami perempuan usia produktif yang merupakan populasi kunci.

Baca juga: 10 Kebiasaan Buruk ini jadi Penyebab Serangan Jantung, Berikut Gejala dan Cara Mencegahnya

"Oleh sebab itu, wanita di usia-usia produktif ini harus dilindungi sedari awal. Karena tentunya kita ingin perempuan maupun laki-laki usia produktif dapat tetap memiliki kondisi kesehatan yang prima dan kualitas hidup yang baik," paparnya.

Dalam paparannya, dr Stevent mengatakan bahwa penyakit autoimun pada perempuan, termasuk 10 besar penyakit mematikan bagi perempuan di bawah usia 65 tahun.