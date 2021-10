Ribuan Anak Lembata Menderita Stunting, Pemkab Targetkan Tuntas Tahun Depan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM,LEWOLEBA--Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday menyebutkan sebanyak 1084 anak di Lembata saat ini menderita stunting.

Situasi yang mengkhawatirkan ini perlu diatasi bersama dan Bupati Langoday memberi target hingga tahun depan Lembata sudah masuk kategori zero stunting atau nol kasus penderita stunting.

Dia menegaskan hal ini saat acara Rembuk Stunting Kabupaten Lembata di Hotel Anisa Lewoleba, Kamis, 21 Oktober 2021 yang dihadiri langsung oleh unsur pemerintahan sampai ke tingkat desa dan mitra lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Ini harus diubah jadi zero stunting. Komitmen kita hari ini setahun ke depan zero stunting. Manusia yang paling sehat ada di Lembata, sesuai tagline Healthiest From The East. Sehat mulai dari bayi dan balita. Dan ibu harus sehat sejak remaja. Jika kita tidak siapkan ini maka jumlah stunting bisa bertambah,” kata dia mengingatkan.

Lebih dari itu, dia berujar angka stunting yang tinggi menunjukkan bahwa selama ini masih ada kesalahan dalam orientasi pembangunan oleh pemerintah daerah.

Dia menyebutkan pemerintah masih sibuk mengurus pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan gedung tapi lupa pembangunan manusianya.

Baca juga: Semarak Kegiatan Bulan Bahasa SMAN 1 Ile Ape di Kabupaten Lembata Mulai Digelar

“Kenapa banyak yang stunting? Karena ada kesalahan orientasi pembagunan, kita sibuk bangun jalan, jembatan dan gedung tapi kita lupa pembangunan manusianya. Hari ini harus ada road map zero stunting,” tegasnya.

Dia meminta pemerintah desa juga berupaya maksimal menurunkan angka stunting di desa masing-masing dengan menyediakan alokasi anggaran penurunan stunting dalam APBDes secara maksimal.

“Bangunan fisik kita bisa bangun kapan saja tapi anak-anak stunting tidak bisa sembuhkan,” ujar Bupati Langoday yang didampingi istrinya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lembata Maria Sadipun.