Anak Bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep Beberkan Tips Investasi Saham untuk Gen Z

POS-KUPANG.COM – Kaesang Pangarep merupakan anak bungsu Presiden Jokowi.

Kaesang Pangarep punya sederet tips untuk para investor saham pemula khususnya para Gen Z.

Menurut Kaesang, Gen Z saat ini tergolong orang yang takut ketinggalan tren alias FOMO (Fear of Missing Out).

Alhasil dalam investasi, Gen Z lebih sering mengikuti feeling atau perasaan dan kata teman, alih-alih pengetahuan tentang fundamental saham.

Dalam diskusi virtual Fast Track To Become First Class Investor, Kamis (7/10/2021), Kaesang mengawali sesi sharing-nya dengan cerita pengalaman investasinya.

Menurut putra Presiden Joko Widodo itu, pertama kali ia investasi adalah pada saat tahun 2017, ketika ia sedang kuliah.

"Saya baru join untuk di dunia saham itu di tahun 2017. Waktu itu saya masih kuliah. Karena menurut saya waktu saya kuliah ilmunya kayak itu-itu aja, saya jadi bisa dibilang itu bosen, nah itulah kenapa saya iseng-iseng apa sih yang bisa saya kerjakan," ujarnya dalam diskusi virtual itu.

Sebagai pemula dalam dunia saham, Kaesang tentu pernah juga mengalami yang namanya kerugian.

Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan Kaesang dalam investasi saham.

Menurutnya, satu hal dasar yang membuatnya rugi adalah ia tidak tahu mana saham yang bagus dan tidak.

