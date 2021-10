Pengungsi Afganistan di Kupang Kembali Gelar Demo di Depan Kantor IOM Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Para anak-anak, remaja hingga perempuan pengungsi Afganistan di Kupang kembali menggelar demo di depan Kantor IOM Kupang, Kamis 7 Oktober 2021 siang.

Pantauan Pos-Kupang.Com, kamis 7 Oktober 2021 siang, para remaja, anak-anak hingga kaum perempuan pengungsi asal Afganistan yang berada di Kupang kembali turun ke depan Kantor IOM Kupang untuk menyuarakan semua keluhan maupun permintaan yang selama ini ditunggu.

Para pengungsi ini berkumpul di depan Kanto IOM Kupang, yang berada di wilayah Walikota Kupang, NTT.

Ditengah terik panasnya matahari siang, dibalut keringat harapan, para pengungsi ini selalu berteriak meminta keadilan kepada pihak IOM maupun UNHCR untuk menolong mereka.

Sebagian besar para orang dewasa membawa kertas kartun yang bertuliskan terkait harapan dan kritikan mereka yakni, 9 Years enogh, Do Not Treat Us Politically, please, stop Torture!, serta masih banyak tulisan permintaan maupun kritikan lainnya.

Baca juga: 14 Juta Warga Afganistan Diambang Kelaparan, Taliban Dapat Bantuan Rp 17 T, Malah Mintah AS Tambah

Abbas Haidari, salah satu pengungsi Afganistan yang ditemui Pos-Kupang.Com disela-sela demo menyampaikan kalau mereka hari ini melaksanakan aksi demo damai dalam rangka menginginkan negosiasi bersama pihak IOM di Kantor.

Di lokasi kantor IOM Kupang pun terlihat tertutup pintu pagar hingga pintu kantor.

Abbas mengaku kecewa dengan pihak IOM hingga saat ini yang belum menerima mereka untuk berdialog.

Abba pun mengakui jika dirinya maupun semua pengungsi Afganistan yang ada di Kupang sudah lelah menunggu, maka pihaknya ingin meminta IOM dan UNHCR untuk membantu mereka terkait kondisi atau keadaan dari keluarga mereka di Afganistan tidak ada kabar bagi mereka.