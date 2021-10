Army BTS Bangga, BTS Raih Penghargaan Daesang The Fact Music Awards 2021, Ini Kata RM BTS

Para member BTS (dari kiri) V, Jungkook, RM, Jin, Suga, Jimin, dan J-Hope menunjukkan paspor diplomatik yang mereka terima dari Presiden Korea Selatan Moon Jae In di Kantor Kepresidenan, Selasa (14/9/2021).

POS-KUPANG.COM - Boy group BTS membawa pulang Daesang (grand prize) di ajang penghargaan The Fact Music Awards 2021 (TFMA) Sabtu (2/10/2021).

Ini merupakan Daesang keempat yang diraih BTS di TMFA.

Selain Daesang, BTS meraih empat penghargaan lainnya, yakni Artist of the Year, Listener's Choice, Fan N Star Most Voted (Singer), dan U+Idol Live Popularity Award.

Leader BTS RM mengucapkan terima kasih atas penghargaan utama yang diterima grupnya tersebut.

"Kami meraih banyak hal tahun ini, dari nomor 1 Billboard Hot 100, tampil di Grammy, pergi ke PBB, tetapi kami tidak bisa bertemu penggemar secara langsung," kata RM dalam sambutannya seperti dikutip Soompi, Minggu (3/10/2021).

Menurut RM, tidak bisa bertatap muka langsung dengan penggemar adalah penyesalan terbesarnya.

Namun, RM merasa grupnya mendapat banyak cinta dari jauh sehingga mereka bisa meraih penghargaan tersebut.

"Karena kalimat 'mari kita bertemu begitu pandemi ini berakhir' sudah terlalu sering diucapkan, saya tidak akan mengatakannya lagi," kata RM.

"Kami sedang bekerja keras untuk menyiapkan konser Oktober ini, jadi marilah kita saling mengucapkan salam dengan senyuman," lanjutnya.

Sementara itu, Suga mengatakan, dia sangat gembira bisa menghadiri TFMA tahun ini.

