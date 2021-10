BTS, Coldplay hingga JLO Tampil di Konser Global Citizen Live Malam ini, ARMY Catat Waktunya

Coldplay Kolaborasi dengan BTS, Chris Martin Ungkap Arti Lagu My Universe, Simak Jadwal Rilisnya

POS-KUPANG.COM - Program musik konser amal lintas benua bertajuk “Global Citizen Live" akan disiarkan langsung pukul 20.00 WIB di NET, Jumat (1/10/2021).

“Kami menghadirkan value dalam tayangan musik NET melalui konser musik Global Citizen Live yang juga menjadi bagian dari kampanye bersama membangun kesadaran masyarakat terhadap berbagai permasalahan dunia,” kata Deddy Sudarijanto (CEO NET), dalam keterangan persnya.

Global Citizen Live merupakan bagian dari kampanye Global Citizen 2021, yaitu tujuan pemulihan dunia.

Lima tujuan utama dari kampanye tersebut adalah mengakhiri Covid-19, mengakhiri krisis kelaparan, melanjutkan pembelajaran, melindungi bumi, dan memajukan kesetaraan untuk semua.

Konser ini menampilkan pertunjukan puluhan artis dari berbagai belahan dunia, antara lain: Adam Lambert, AJ-Atul, Alok Amit Trivedi, Billie Eilish, Black Eyed Peas, Camila Cabello, Ed Sheeran, Delta Goodrem, Demi Lovato, dan Doja Cat.

Tak hanya itu, konser in juga dimeriahkan oleh BTS, Coldplay, Fugees Elton John, H.E.R, Hugh Jackman, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Lali, Lizzo, Lorde, Shawn Mendes, Sho Madjozi, Stevie Wonder, Stormzy, dan Tanishk Bagchi.

Konser ini menyerukan kepada para pemimpin negara maju untuk memberikan perhatian terkait vaksin kepada negara-negara miskin.

Konser ini juga mendorong dunia internasional untuk memberikan perhatian terhadap kebutuhan pangan 41 juta warga dunia yang berada di ambang kelaparan, serta melakukan upaya-upaya antisipasi perubahan iklim dengan menekan emisi mendukung Race to Zero.

Global Citizen Live digelar di Lagos, Paris, New York, Los Angeles, Rio de Janeiro, Sydney, Seoul, Mumbai, London, dan beberapa tempat lainnya.

Selain itu, konser juga ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19, termasuk bagi seluruh penampil dan kru yang terlibat.

Sekedar informasi, selain tayangan musik spesial dunia, NET juga menghadirkan siaran langsung Final FIFA Futsal World Cup 2021 pada Minggu (4/10/2021) pukul 00.00 WIB.

Laga puncak futsal dunia kali ini menghadirkan tim Portugal yang akan menantang juara bertahan Tim Futsal Argentina.

