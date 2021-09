Tak Tinggal Diam, Langkah Tegas Indonesia Terkait Laut China Selatan Dikutuk Beijing  

POS-KUPANG.COM - Konflik di Laut China Selatan tak ada habisnya.

China telah mengklaim sebagian besar teritorial itu hingga terjadi konflik panas.

Laut ini memiliki potensi strategis yang besar karena sepertiga kapal di dunia melintasinya.

Laut China Selatan merupakan laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik, yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan.

Mengutip Wikipedia, laut ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar.

Inilah yang membuat China begitu menginginkan Laut China Selatan.

Terkait Laut China Selatan itu, Indonesia ternyata juga sudah mengambil langkah lebih jauh dari negara ASEAN lainnya.

Indonesia diketahui negara yang juga bersengketa dengan China dengan dasar kebijakanan aneh dari negara tersebut yang dinamakan "Sembilan Garis Putus-putus".

Meskipun sempat beberapa kali berselisih di perairan yang dilewati jalur pengiriman global sekitar sepertiga dari total pengiriman barang via laut dalam setahun.

Tercatat beberapa kali konflik di perairan yang disebut memiliki sumber cadangan minyak dan gas senilai US$ 2,5 triliun menurut data dari Departemen Luar Negeri AS yang dihimpun The Sydney Morning Herald, terjadi antara Indonesia dengan China.

