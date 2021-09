Cuplikan Kolaborasi BTS dengan Coldpaly Beredar, Army BTS Heboh dan Sampaikan Hal Ini

POS-KUPANG.COM – BTS merupakan grup boyband K-Pop yang sangat populer saat ini.

BTS merupakan grup boyband asal Korea Selatan.

Baru-baru ini publik tengah dihebohkan dengan kabar gembira dari BTS dan Coldplay.

Pasalnya, BTS dan band rock ternama asal Inggris ini akan segera berkolaborasi.

Baca juga: Ikut Sidang Umum PBB ke-76, BTS Bertemu Presiden Moon Jae In, RM cs Dapat Paspor Diplomatik

Setelah menjadi rumor hangat, Chris Martin akhirnya resmi membeberkan kolaborasinya dengan BTS pada publik.

Selain itu, Chris Martin juga mengumumkan bahwa akan berkolaborasi untuk single barunya 'My Universe'.

Dikutip dari KoreaBoo.com, Rabu (15/9/2021), kini para penggemar dua bintang besar ini mengaku tak sabar.

Apalagi, lagu yang akan dinyanyikan mereka telah bocor di telinga publik.

Mendengar cuplikan lagu 'My Universe' pada album Music of the Spheres, di berbagai sosial media, para penggemar pun mengaku kagum.

Tak sabar menantikan tersebut rilis, Coldplay semakin membuat penasaran saat membagikan kolaborasinya dengan BTS lewat video TikTok.

Baca juga: Daebak, BTS Jadi Artis Korea Selatan yang Ditunjuk Jadi Utusan Khusus Presiden, ARMY Bangga!