Pick Up Pengantar Belis di Sikka Terbalik, Tiga Luka Berat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG.COM, MAUMERE-Sebuah pick up yang dipakai guna mengantar barang-barang belis alias acara pernikahan dari keluarga mempelai pria terbalik di Dusun Hepang, Desa Nenbura, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Selasa, 31 Agustus 2021 siang.

Mobil yang mengangkut delapan orang penumpang bersama barang bawaan seperti pisang dan kelapa terbalik saat menaikki tanjakan.

Kendaraan roda empat itu tiba-tiba mundur belakang lalu terbalik hingga ke kali.

Akibat peristiwa itu, tiga orang dilaporkan mengalami luka berat dan sempat menjalani perawatan di Puskesmas Habibola di Doreng.

Setelah itu, dua orang dirawat jalan dan satu korban dirujuk ke RSUD Maumere.

Korban yang dirujuk mengalami luka serius karena badannya remuk tertindih mobil.

Demikian kejadian laka di Desa Nenbura yang ditangani aparat Polsek Bola bersama Satuan Lantas Polres Sikka usai kejadian, Selasa, 30 Agustus 2021 sore.

Kapolres Sikka, AKBP Sajimin melalui Kapolsek Bola, Ipda Muhammad Dong dalam keterangannya kepada POS-KUPANG.COM di Maumere, Rabu, 1 September 2021 pagi menjelaskan, mobil pick up warna putih dengan nomor polisi B 9365 UAD dari Maumere (Lirikelan, Kecamatan Nita) dengan muatan pisang, kelapa dan penumpang berjumlah 8 orang hendak menuju ke Dusun Hepang, Desa Nenbura, Kecamatan Doreng untuk urusan pernikahan alias mengantar belis dari mempelai pria ke rumah mempelai wanita.

“Sesampainya di sebuah tanjakan jalan rabat yang berjarak kurang lebih 100 meter hendak masuk Kampung Hepang, mobil pick up tersebut tidak mampu menanjak sehingga mesin mobil pick up tersebut mati dengan sendirinya. Saat itu, sopir mobil pick up hilang kendali dan mobil mundur ke belakang dan terjun bebas ke sebelah kiri jalan rabat yang dalamnya kurang lebih 10 meter.Saat mesin mobil pick up tersebut mati dan mobil mundur ke belakang 6 orang penumpang yang berada di belakang langsung melompat ke luar. Sedangkan 2 orang lainnya yang duduk di kursi depan mobil dan 1 orang sopir ikut terbawa oleh mobil dan masuk ke kali,” jelas Kapolsek Bola.