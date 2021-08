Kolaborasi Balai POM Kupang dan TP PKK Bantu UMKM NTT

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kupang menggelar talkshow kiat-kita menjadi UMKM obat dan makanan yang berdaya saing di tengah pandemi Covid-19.

Kegiatan ini dilakukan secara virtual di kantor Balai POM Kupang, dengan narasumber Wakil Ketua komisi IX Melki Laka Lena dan narasumber lainnya, Jumat 13 Agustus 2021.

Selain itu diikuti juga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Satu Pintu (PMPTSP) Kota Kupang, Kantor Pajak Kupang dan stakeholder lainnya.

Kepala Balai POM Kupang, Tamran Ismail S. Si., MP, mengatakan, Balai POM Kupang melakukan inovasi dengan nama six in one atau enam Inovasi kegiatan yang dijadikan dalam satu paket dalam rangka pendampingan UMKM.

"Jadi secara tugas dan fungsi, semuanya tidak bisa dilakukan oleh Balai POM harus dibantu dengan stakeholders lainnya, misalnya NPWP di Kantor Pajak, NIB harus di Penanaman Modal dan lainnya. Karena itu, kegiatan ini dilakukan dengan menghadirkan semua stakeholder tersebut agar nantinya pelaku usaha bisa lebih paham," urai Tamran.

Dia mengaku, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk untuk menghasilkan produk yang aman bermutu dan berkualitas.

Tamran berharap kedepan UMKM khusus obat dan makanan bisa mendapat izin edar dari Balai POM dalam pengoperasian.

"Data kami, ada 1.500 UMKM di NTT khusus obat dan makanan, baru 10 persen yang mendapatkan izin edar dari Balai POM. Karena itu kami menggandeng stakeholder, agar bisa membantu pelaku UMKM," ujarnya.