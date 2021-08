Pemda Lembata Distribusi Bantuan Pasca Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Wilayah Ile Ape

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA-Empat bulan berlalu sejak banjir bandang dan tanah longsor akibat badai siklon tropis Seroja menerpa Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk Kabupaten Lembata yang berada di sebelah utara pulau Timor.

Setelah mulai memasuki fase pemulihan bencana pada akhir April, berbagai instansi pemerintah dan organisasi kemanusiaan, termasuk Yayasan Plan Internasional Indonesia (Plan Indonesia), terus berupaya mendorong pemulihan para penyintas di kabupaten tersebut.

Plan Indonesia yang telah bekerja sejak 2006 di Lembata dan memiliki sekitar 10 ribu anak dampingan di wilayah ini memiliki fokus untuk membantu pemulihan anak-anak dan keluarga dampingan yang terdampak.

Berdasarkan catatan Plan Indonesia, sebanyak 1.178 anak dampingan terdampak bencana di Lembata, dengan 1.058 di antaranya terpaksa dievakuasi ke pusat pengungsian terdekat.

Hingga minggu lalu, 31 Agustus 2021, sebagian besar para pengungsi telah kembali menempati rumah-rumah kecil atau pondok yang ada di kebun mereka masing-masing, mereka masih membutuhkan upaya intensif untuk memastikan para penyintas bisa kembali ke kehidupan mereka secara optimal dan berdaya.

Karenanya, untuk membantu anak-anak dan keluarga penyintas, Plan Indonesia terus memberikan bantuan yang terfokus pada tiga sektor, yaitu pendidikan di masa darurat (education in emergency), perlindungan anak di masa darurat (child protection in emergency), dan penyaluran air bersih dan sanitasi (water, sanitation, hygiene in emergency)

Hingga 31 Juli, Plan Indonesia dan tim relawan setempat telah mendistribusikan item paket non makanan untuk 1196 Kepala Keluarga (KK) terutama di bidang hunian, sanitasi dan air bersih.

Paket yang disalurkan berupa peralatan pertukangan, kelambu, paket kebersihan, dan paket manajemen kebersihan menstruasi bagi anak remaja.