Jambu Biji, Kiwi dan Lemon, Inilah 8 Buah yang Kaya Vitamin C, Untuk Daya Tahan Tubuh

POS-KUPANG.COM - Di masa pandemi Covid-19 ini, mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C sangat diperlukan untuk menjaga daya tahan tubuh.

Ada sejumlah manfaat dari vitamin C itu, di antaranya untuk melawan radikal bebas penyebab kanker, penyakit jantung, dan penuaan dini. Sebab, vitamin C mengandung antioksidan untuk melawan radikal bebas tersebut.

Manfaat lainnya dari vitamin C, menurut Medline Plus melalui Kompas Health, adalah memperbaiki dan memelihara tulang dan gigi. Kemudian membantu tubuh dalam memproduksi kolagen dan penyerapan zat besi.

Untuk mendapatkan vitamin C, Anda bisa mengonsumsi buah-buahan.

Kebutuhan vitamin C bagi orang dewasa adalah sekitar 75-90 mg per hari.

Sementara anak remaja dari usia 14-18 tahun membutuhkan vitamin C 65-85 mg per hari. Lalu anak-anak usia 4-8 hanya membutuhkan 25 mg per hari.

Daftar buah yang kaya vitamin C

Brikut daftar buah yang mengandung vitamin C tinggi dan bagus untuk menjaga daya tahan tubuh dari serangan virus Covid-19.

1. Jambu biji

Satu buah jambu biji mengandung 126 mg vitamin C dan mampu mencukupi kebutuhan harian 140 persen.

Jambu biji juga kaya antioksidan likope yang berpotensi mencegah atau memperlambat sel kanker tertentu. Buah ini juga memiliki manfaat menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol.