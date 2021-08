Gubernur New York Amerika Serikat Andrew Cuomo diduga terlibat tindakan asusila terhadap banyak wanita. Presiden Joe Biden minta dia mundur

Gubernur New York AS Diduga Terlibat Tidakan Asusila dengan Banyak Wanita, Ini Kata Joe Biden

POS-KUPANG.COM, NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan Gubernur New York Andrew Cuomo harus mengundurkan diri sehubungan dengan temuan penyelidikan atas tuduhan tidanakn asusila.

Penyelidikan menemukan Andrew Cuomo melecehkan banyak wanita di dalam dan di luar pemerintah negara bagian, dan bekerja untuk membalas salah satu penuduhnya, Jaksa Agung New York mengumumkan.

"Saya pikir dia harus mengundurkan diri," kata Biden, seorang rekan Demokrat, kepada wartawan pada hari Selasa 3 Agustus 2021.

Penyelidikan hampir lima bulan, yang dilakukan oleh dua pengacara luar yang berbicara dengan 179 orang, menemukan bahwa pemerintahan Cuomo adalah "lingkungan kerja yang bermusuhan" dan "penuh dengan ketakutan dan intimidasi".

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden minta Gubernur New York mengundurkan diri. (bbc.com)

Dalam sambutan yang direkam sebelumnya, Cuomo membantah semua tuduhan terhadapnya dan temuan penyelidikan.

"Saya ingin Anda tahu langsung dari saya bahwa saya tidak pernah menyentuh siapa pun secara tidak pantas atau melakukan rayuan seksual yang tidak pantas," kata Cuomo, seorang Demokrat yang menjabat sebagai gubernur sejak 2011.

"Saya berusia 63 tahun. Saya telah menjalani seluruh kehidupan dewasa saya di depan umum. Itu bukan siapa saya. Dan itu bukan siapa saya yang pernah ada."

Orang-orang yang diwawancarai untuk penyelidikan termasuk pengadu, anggota saat ini dan mantan anggota dewan eksekutif, polisi negara bagian, pegawai negara tambahan dan lainnya yang berinteraksi secara teratur dengan gubernur.

"Wawancara dan potongan bukti ini mengungkapkan gambaran yang sangat mengganggu namun jelas... Gubernur Cuomo melecehkan pegawai saat ini dan mantan pegawai negara bagian yang melanggar undang-undang federal dan negara bagian," kata Jaksa Agung New York Letitia James pada konferensi pers pada hari Selasa.