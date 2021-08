Prodi Kimia FST Undana Gelar 2nd International Lecture Series

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Program Studi (Prodi) Kimia, Fakultas Sains dan Teknik (FST) Universitas Nusa Cendana (Undana) kembali menggelar International Lecture Series (ILS), Sabtu, 31 Juli 2021.

Kegiatan bertema "How Does Air Pollution Affects Amino Acids and Peptides" tersebut menghadirkan Keynote Speaker, Joses G. Nathanael, Ph.D dan dimoderatori oleh dosen Kimia, Fidelis Nitti, Ph.D.

Joses sendiri pada masa SMA di Indonesia, pernah mewakili Indonesia untuk berkompetisi dalam Olimpiade Kimia Internasional tahun 2011 di Turki dan berhasil mendapat medali emas.

Luar biasanya, sejak Indonesia ikut serta dalam Olimpiade Kimia Internasional dari tahun 1997 sampai 2020, baru ada 7 orang Indonesia yang berhasil meraih medali emas dan 1 diantaranya Joses.

Ketua panitia, Prisilia Theresia Dapa mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif dari Bidang Penalaran dan Keilmuan HMP Kimia.

Baca juga: Begini Data Terbaru Jumlah Kasus Covid-19 di Kota Kupang

Terkait tema kegiatan, Prisilia mengatakan, sebelumnya sudah dikonsultasikan dengan dosen, Fidelis Nitti, Ph.D yang menghubungkan ke pembicara, Joses G. Nathanael, Ph.D yang adalah peneliti di University of Melbourne.

"Ini adalah adalah topik disertasi beliau, dan kami rasa ini adalah topik yang menarik, mengangkat soal bahaya polusi udara, terutama bagi komponen penyusun tubuh manusia, bagaimana reaksinya dan bagaimana senyawa radikal tertentu dalam polusi udara menyebabkan kerusakan dalam tubuh manusia," kata Prisilia.

Perwakilan Undana untuk National Debating Championship ini mengungkapkan, tujuan kegiatan dua yakni akademik dan non-akademik.