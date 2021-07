Setelah Banjir di Provinsi Henan, Badai In-Fa Akan Membawa Lebih Banyak Hujan Lebat ke Daratan China

POS-KUPANG.COM - Topan In-fa diperkirakan akan mendarat di China timur akhir pekan ini. Menurut ramalan, hingga 300mm (11,8 inci) hujan bisa turun di beberapa daerah antara Sabtu dan Senin.

Pusat meteorologi provinsi Zhejiang mengatakan In-fa diperkirakan akan berkembang menjadi topan super ketika bergerak ke tenggara Laut Timur pada hari Jumat, dengan kecepatan angin maksimum setidaknya 185 km per jam (115 mil per jam).

Ini mungkin melemah menjadi topan atau topan parah ketika mendarat di pantai timur, kata pusat meteorologi itu, tetapi masih diperkirakan akan membawa hujan lebat dan kecepatan angin lebih dari 100 km per jam ke Delta Yangtze dan provinsi tenggara seperti Fujian dan Jiangxi.

Efek gabungan dari aliran udara topan dan area bertekanan tinggi di Pasifik menghasilkan hujan lebat yang menyebabkan banjir yang menghancurkan sekitar 1.000 km (621 mil) pedalaman di provinsi Henan, tetapi para peramal sulit untuk mengatakan apakah dampaknya akan menjadi sama di sepanjang pantai karena kondisi iklim dan topografi yang berbeda.

Pusat Meteorologi Nasional China mengatakan bahwa hingga 100mm (3,9 inci) hujan bisa turun dalam waktu satu jam di beberapa daerah, dan akumulasi curah hujan antara Sabtu dan Senin bisa mencapai 300mm di Zhejiang, Shanghai, Jiangsu selatan dan tenggara Anhui.

Pada pukul 14:00 pada hari Kamis, In-fa terletak 690 km tenggara Wenling di Zhejiang, bergerak ke barat laut dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam (3 hingga 6 mil per jam).

In-fa memiliki radius 200km (124 mil) dan membawa angin berkelanjutan maksimum 144 kilometer per jam (89 mil per jam), dengan hembusan hingga 180 kilometer per jam.

“Sulit untuk mengatakan apakah hujan deras di pantai timur akan separah Zhengzhou karena ada banyak ketidakpastian,” kata Fang Juan, profesor ilmu atmosfer di Universitas Nanjing, merujuk pada kota yang paling parah terkena dampak banjir Henan.

"Intensitas In-fa tergantung pada lingkungan atmosfer, termasuk situasi High Subtropical Pasifik Utara Barat dan aliran udara," katanya. “Itu dekat dengan Pulau Taiwan dan topografinya juga akan meningkatkan ketidakpastian dan kesulitan peramalan,” tambahnya, sebagai dilansir situs South China Morning Post.

