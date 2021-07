Renungan Harian Katolik Sabtu 10 Juli 2021: Hidup yang Menginspirasi (Mat 10: 24-33)

Oleh: Pater Steph Tupeng Witin SVD

POS-KUPANG.COM - “He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose” (Jim Elliot).

Jim Elliot adalah misionaris yang lahir di Amerika Serikat tahun 1927. Pada masa sekolah, Jim adalah murid yang sangat berbakat di bidang pidato.

Pada wafatnya Presiden Franklin D. Roosevelt, dia mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato.

Selepas SMA, dia masuk ke Wheaton College, sebuah sekolah tinggi teologi yang sangat terkenal di Amerika Serikat.

Baca juga: Renungan Harian Katolik Sabtu 10 Juli 2021: Tak Lebih dari Guru

Di sekolah ini pun dia mendapatkan prestasi tertinggi. Banyak tawaran menggiurkan di Amerika Serikat, tapi ia memilih melayani sebagai misionaris di Ekuador.

Setelah lama tinggal, ia mendengar satu suku di hutan Ekuador yang belum terjangkau Injil, yaitu Indian Huaoroni.

Bersama empat misionaris lainnya, dia mulai melakukan pendekatan. Akhirnya mereka bisa mulai melakukan kontak tatap muka.

Beberapa waktu kemudian, entah mengapa, orang-orang Indian membunuh kelima misionaris tersebut.

Baca juga: Renungan Harian Katolik Sabtu 10 Juli 2021: Berani dan Setia