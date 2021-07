Apa Perbedaan Flu Biasa dengan Gejala Covid-19, Perlu Pahami Gejala Virus Corona

Perbedaan Flu Biasa dan Gejala Covid-19, Perlu Pahami Ulasan Berikut Ini

POS-KUPANG.COM – Kasus Covid di dunia semakin ganas.

Setiap saat bahkan ada yang meninggal dunia akibat Covid-19.

Penyakit ini hampi menyerang semua pelosok dunia termasuk Indonesia.

Melansir dari Medical News Today, batuk kering adalah gejala awal yang umum dari Covid-19.

Baca juga: Pernah Alami Krisis Karena Corona, Begini Cara India Atasi Kelangkaan Oksigen Medis, Indonesia?

Menurut studi berjudul “Confronting Covid-19-associated cough and the post-COVID syndrome: role of viral neurotropism, neuroinflammation, and neuroimmune responses”, 60–70 persen orang mengalami batuk kering sebagai gejala awal Covid-19.

Namun, beberapa kondisi lain dapat menyebabkan batuk kering, seperti kondisi berikut.:

- Asma

- Fibrosis paru idiopatik

- Penyakit refluks gastroesofagus