Pernah Alami Krisis Karena Corona, Begini Cara India Atasi Kelangkaan Oksigen Medis, Indonesia?

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -- India pernah alami krisis karena virus corona. Kondisi yang dialami India kini dialami Indonesia.

Saat virus corona menyerang negara dengan penduduk terbanyak kedua di dunia itu, India sampai mengalami kekurangan oksigen

Namun India berhasil keluar dari krisis itu.

Ini 5 hal yang dilakukan India ketika itu. Mulai dari membatasi penggunaan oksigen non-medis hingga menerima bantuan dari negara lain, termasuk Indonesia.

Apakah Indonesia akan meniru apa yang dilakukan India?

Mantan Direktur WHO Asia Tenggara yang berkantor di India Prof Tjandra Yoga Aditama menuturkan, hal pertama yang dilakukan pemerintah India adalah melarang sementara penggunaan oksigen cair untuk kepentingan non kesehatan.

"Pelaksanaannya pernah amat ketat dan industri lain memang tidak boleh menggunakan oksigen, bahkan disebutkan tanpa kecuali, No industry will be exempt from this order," ujarnya melalui pesan tertulisnyang diterima, Kamis (8/7/2021).

Kemudian, menginisiasi pemasangan Medical Oxygen Generation Plants di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di negara itu.

"Tentu selanjutnya adalah mempercepat distribusi, seperti dengan Oxygen Express trains," ujar guru besar FKUI ini.