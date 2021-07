PPK PAT-PAB III Wilayah Sumba Tetap Eksis di Tengah Badai Covid, Simak Penjelasan Bonefasius Jas

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM - Badai Covid Tidak Menyurutkan Semangat petugas konstruksi untuk mengemban tugasnya, dan menyelesaikan semua tanggung jawab di lapangan, khususnya para stakeholder yang mengerjakan pekerjaan air tanah dan air baku. Mereka tetap semangat menjalankan tupoksi yang diemban di Lapangan.

Demikian sekilas informasi Kepala Satker NVT Air Tanah dan Air Baku NT II Provinsi NTT, Nahason Hariandja, ST, MT melalui PPK PAT dan PAB III Wilayah Sumba, Bonefasius Jas, ST, saat dihubungi wartawan Pos Kupang.com, Ferry Ndoen di Kupang, Sabtu, 3 Juli 2021.

"Enam paket fisik PAT/PAB Nusa Tenggara II Provinsi NTT pada prinsipnya tetap berjalan sesuai schedule yang sudah ditandatangi dalam kontrak kerja bersama mitra rekanan," tegas Bone.

Bone mengaku, pihaknya tetap fokus memantau pelaksanaan pekerjaan penyediaan air baku di lapangan di Pulau Sumba di tengah badai Covid-19.

"Nanti setelah rampung dikerjakan, maka air akan digunakan masyarakat untuk kebutuhan mandi, cuci dan untuk air minum. Intinya, khusus untuk penyediaan air baku yang diperuntukan bagi masyarakat," jelasnya.

Namun Bonefasius juga tidak memungkiri, jika air yang ada nantinya bisa dimanfaatkan juga untuk kebutuhan tanaman hortikultura seperti sayur mayur dan kacang-kacang guna menopang ekonomi masyarakat.

Dirinya optimistis, pekerjaan akan selesai sebelum tanggal kontrak yang akan berakhir pada bulan Oktober 2021 pasca penandatangan kontrak awal yang sudah dilakukan bersama mitra rekanan pada bulan Maret lalu.

Tentang hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan? Bone mengatakan, mitra pelaksana di lapangan sudah melakukan tindakan antispatif.

Misalnya, untuk material lokal dan non lokal. "Semua ketersedian bahan ini baik loka dan non loka berjalan lancar. Memang ada sedikit hambatan/kendala untuk material non lokal terkait bongkar muat bahan/material di pelabuhan Waingapu. Namun berkat koordinasi yang baik bersama semua pihak, maka semunya bisa berjaan dengan lancar," tambahnaya.