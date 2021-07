5 Fakta Mbak You, Biodata Mbak You Alias Euis Juwariyah Johana hingga Sempat Menolak Jadi Paranormal

Mbak You. Sejumlah fakta menarik melekat pada diri Mbak You atau pemilik nama asli Euis Juwariyah Johana ini

5 Fakta Tentang Mbak You, Biodata Mbak You Alias Euis Juwariyah Johana, Sempat Menolak Jadi Paranormal

POS-KUPANG.COM - Siapa sih yang gak mengenal dengan sosok yang blak-blakan, Mbak You?

Mbak You merupakan salah satu paranormal Tanah Air asal Salatiga yang namanya terkenal karena sifatnya yang to the point.

Pemilik nama asli Euis Juwariyah Johana ini sudah biasa dilihat dalam beberapa acara di televisi. Setelah Mama Laurent tiada, kini sosok Mbak You menjadi lebih banyak dikenal netizen Indonesia.

Buat kamu yang penasaran, yuk simak Biodata Mbak You lengkap dengan agama dan umur:

1. Perjalanan karier

Gak banyak manusia di dunia ini yang memiliki keahlian khusus meramal dan membaca masa depan. Hal istimewa ini harus bida dipergunakan sebagai mungkin agar tak disalah gunakan.

Ini lah yang dilakukan wanita kelahiran 7 Maret 1947 yang kini menjadi paranormal dan membantu beberapa orang yang datang sebagai pasiennya.

Kini memiliki praktik di Jakarta dan Bandung, dirinya bisa melayani lebih dari 100 orang dalam sehari lho gaes!

Bahkan terkadang ada banyak permintaan yang datang dari luar kota seperti Medan hingga Solo.