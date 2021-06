Undana Termasuk 6 Universitas di Indonesia Peraih Hibah Penelitian Dari NORHED II

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Universitas Nusa Cendana ( Undana) menjadi satu-satunya universitas di bagian Timur Indonesia, yang berhasil meraih hibah pendanaan untuk berbagai proyek penelitian dan pengembangan kualitas pendidikan tinggi.

Hibah penelitian itu diraih Undana melalui program Norwegian Program for Capacity Development in Higher Education and Research for Development ( NORHED) II “Call for Proposals."

Undana termasuk enam universitas di Indonesia yang memenangkan hibah tersebut. Enam universitas tersebut adalah Undana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pertanian Bogor (IPB), Politeknik Negeri Pontianak dan Universitas Bangka Belitung.

Rektor Undana, Prof. Ir. Fredrik L. Benu., M. Si., Ph. D, ketika dimintai tanggapannya, menyampaikan terima kasih kepada dosen Undana yang sudah proaktif terlibat dalam seleksi proposal untuk dana hibah dari Belitung Norwegia.

“Terima kasih kepada (sumber daya) dosen Undana yang sudah proaktif, terlibat dalam seleksi proposal untuk dana hibah dari pemerintah Norwegia,” ujar Rektor Undana, Prof. Fred di BelitungUndana, Rabu (23/6).

Prof. Fred mengatakan, keterlibatan sumber daya dosen Undana secara aktif dalam kompetisi tersebut memungkinkan kampus dengan visi Perguruan Tinggi Berorientasi Global itu ikut dipilih sebagai salah satu dari enam universitas di Indonesia, yang memperoleh dana hibah dimaksud.

“Ini menyangkut nama baik Undana di tingkat nasional maupun internasional. Saya mengucapkan proficiat,” ujar Prof. Fred singkat.

Sebagaimana dikutip dari https://kemlu.go.id, Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) dalam pernyataan tertulis bulan Desember 2020 lalu, menyebut, keenam universitas di atas tercatat melakukan kolaborasi dengan universitas di Norwegia maupun di negara lainnya dalam berbagai sub-tema program.

Untuk sub-tema, “Perubahan Iklim dan Sumber Daya Alam,” UGM, Politeknik Negeri Pontianak, Universitas Nusa Cendana dan Universitas Bangka Belitung berkolaborasi dengan Norwegian University of Science and Technology (NTNU) dalam proyek berjudul, “Citizens Participations in Resource Governance and Sustainable Transition."

Pendanaan yang berhasil didapat sebesar 20.000.000 NOK untuk enam tahun.