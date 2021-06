LT Pro Gelar Workshop Wedding Make Up Look Hadirkan Narasumber Dady Hurint, Simak Tips-Tipsnya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM | KUPANG--Kegiatan make up atau tata rias wajah untuk mempercantik dan memperindah wajah tentu sangat diminati semua kalangan wanita, namun teknik khusus disertai komposisi peralatan dan bahan kecantikan juga sangat dibutuhkan untuk mendukung sebuah hasil rias yang elok.

Kali ini, Dewi Rachmah Agustin selaku koordinator promosi LT Pro area NTT menyampaikan kegiatan workshop ini merupakan kegiatan bagi Make Up Artis (MUA) pemula hingga profesional bisa menndapatkan materi tutorial make up.

Kegiaatan Workshop ini diselenggarakan oleh LT Pro cabang NTT dengan mengusung tema Workshop Wedding Make Up Look dengan narasumber Dady Hurint (MUA profesional asal Kota Kupang) yang berlangsung di Resto Celebes kupang, Sabtu 19 Juni 2021.

Dewi mengatakan, dalam kegiatan ini pihak LT Pro menyediakan bahannya sendiri untuk perelatan prakteknya dimulai dari modelnya hingga peralatan make up lengkap atau mendetail.

"Jadi, apa yang digunakan oleh MUA, kami menyediakan semuanya dalan kegiatan workshop ini, setelah itu pesertanya hanya memprakteknya langsung bagi model yang ada," kata dia

Dewi juga menyampaikan, para peserta dalam kegiatan ini akan membawa modelnya masing-masing dan melakukan praktek langsung setelah mendapatkan tutorial atau materi langsung dalam acara workshop ini.

Menurut Dewi, kegiatan ini berbeda dengan self make up, karena acara workshop ini lebih cenderung pada make up profesional.

Dia mengakui, keuntungan bagi peserta yang mengikuti acara workshop ini dengan biaya Rp 350.000, peserta mendapatkan goodie bagnya berupa prodak LT Pro serta note book untuk mencatat semua hal atau pengetahuan baru dalam kegiatan ini.