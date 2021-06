Bahasa Tubuh Ganjar Pranowo Saat Berbicara dengan Jokowi Curi Perhatian, Gubernur Jateng Dipuji

Bahasa Tubuh Ganjar Pranowo Saat Berbicara dengan Presiden Jokowi Mencuri Perhatian

POS-KUPANG.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima Presiden Jokowi saat meninjau Bandara JB Soedirman, Jawa Tengah.

Bahasa tubuh Ganjar Pranowo saat berbicara dengan Jokowi pun mencuri perhatian.

Ganjar Pranowo memang menunjukkan sikap merendah dan sangat sopan di hadapan Jokowi.

Hal itu dibuktikan dengan Ganjar yang menyilangkan kedua tangannya di depan hingga membungkuk di hadapan presiden.

"Terimakasih Pak Presiden @jokowi semoga bandara JB. Soedirman mempercepat kemajuan dan pembangunan di Jawa Tengah bagian tengah sisi barat," tulis Ganjar Pranowo.

"Untuk sedulur2ku di Banyumas Raya, mari siapkan mental dan kemampuan kita agar kemajuan berjalan beriringan," tulis Ganjar lagi.

@herlinapamungkas: Presiden dan calon presiden

@christianbastono: Respect for your attitude sir, you have a humble heart

@aish_gunt: Calon penerus Pak Jokowi.. Pak Ganjar Presiden 2024

