Ayo Buruan ke Dealer Suzuki Mobil Larantuka, Ada Event Suzuki Fiesta dengan Program Khusus

POS-KUPANG.COM | LARANTUKA- PT. Surya Batara Mahkota ( PT SBM) Cabang Larantuka, Kabupaten Flores Timur sebagai main dealer suzuki wilayah NTT, kembali menggelar event suzuki fiesta. Event ini digelar di kantor cabang suzuki Jalan San Juan, Kelurahan Sarotari, Kota Larantuka, persis di depan bengkel Bambang Motor.

Pimpinan suzuki mobil Larantuka - Lembata, Furkan Yakub mengatakan event suzuki fiesta sebagai bentuk pengabdian suzuki kepada customer dalam membangun, mengembangkan dan meningkatkan ekonomi di tengah pandemi covid-19.

"Program ini sengaja dibuat dengan tujuan membantu masyarakat Flores Timur dan Lembata, khususnya masyarakat pecinta suzuki. Di tengah pendemi, masyarakat diharapkan tidak boleh kalah. Semangat membangkitkan ekonomi juga harus terus ditingkatkan," ujarnya kepada wartawan, Selasa 8 Juni 2021.

Baca juga: 4 Tewas, 16 Luka Parah Truk Rombongan Pengantar Maskawin Masuk Jurang

Baca juga: Serangan Belalang, Hasil Panen Padi Warga Rindi Menurun

Ia mengatakan, di event kali ini, suzuki menghadirkan beberapa paket program khusus untuk customer setia suzuki.

Sebelumnya yang hanya ada paket subsidi standar, tapi kali ini ada paket program khusus.

Bagi warga yang ber-Surat Pesanan Kendaraan (SPK) yang melakukan pesanan kendaraan sebelum tanggal 7-11, akan diberi kemudahan DP murah, subsiden subsidi besar, angsuran murah juga beberapa potongan angsuran lainnya.

"Misalnya customer mau kredit mobil dengan 48 bulan atau 4 tahun akan dapat potongan tiga kali angsuran di tenor terakhir, jadi dia hanya bayar Rp 45 juta saja," katanya.

Baca juga: Suzuki Fiesta kembali Digelar di Daratan Flores dan Timor

Baca juga: Wabup Malaka Tepis Tebang Pilih 12 Kades Embat Dana Desa Jaksa Kasih Deadline 60 Hari

Untuk kelas pickup, suzuki memberi DP hanya dengan Rp 16 juta dengan cicilan murah. Calon customer juga akan mendapatkan bonus talang air, kaca film dan hadiah menarik lainnya tanpa diundi.

"Ada juga New Carry dengan DP Rp16 juta, All New Ertiga DP Rp28 juta dan

XL7 DP Rp 32 juta," jelasnya.

Di hari pertama suzuki fiesta digelar, antusias masyarakat sangat bagus. Dari target perhari 10 calon customer, namun antusias calon customer bahkan melebih target hingga 15 orang.

"Harapannya masyarakat bisa hadir langsung ke kantor suzuki. Yang ingin kembangkan usahanya kita bantu dengan pickup dengan banyak kemudahan," tandasnya.

"Suzuki sebagai mediasi untuk bantu masyarakat Flotim dan Lembata. Kami membantu keinginan warga untuk mendapatkan mobil. Kami dari suzuki siap bantu. Jika cash, cukup bawa KTP dan NPWP dengan pemotongan subsidi lumayan besar," tambahnya.

Ia mengungkapkan terimakasih kepada customer di kabupaten Flores Timur dan Lambata yang selama ini selalu setia bersama suzuki mobil. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)