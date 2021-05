Valerie Thomas: Bisnis Lipstik

POS-KUPANG.COM - Artis peran Valerie Thomas memiliki sebuah bisnis kosmetik karena dulu sering dirundung atau di-bully lantaran bibirnya. Pada saat itu, bibir tebal layaknya Kyle Jenner belum menjadi sebuah tren di Indonesia.

"People used to bully my lips karena gede, tapi di zaman itu, sebelum zaman Kyle-Kyle an," kata Valerie Thomas seperti dikutip Kompas.com dari video Tanya, Sabtu (29/5/2021).

Alih-alih terganggu dengan cemoohan orang-orang, Valerie justru menjadikan bullying tersebut menjadi sesuatu yang positif.

"Nyokap gue kayak ngasih arahan, 'kenapa enggak bikin lipstik aja?' Baru habis itu bikin lipstik," kata Valerie.

Valerie Thomas merasa bersyukur karena ide tersebut akhirnya bisa terlaksana dan memberikan dampak bagi perempuan-perempuan lain di Indonesia.

Lewat produk lipstiknya, pemain serial Pretty Little Liars ini bisa mengajak para perempuan lain untuk tetap berbangga dengan bentuk bibir yang berbeda-beda.

"Jadi itu dari one of my insecurity yang gue jadiin bisnis yang bisa empower women karena bibir semua orang itu beda-beda," ucap putri Jeremy Thomas tersebut. (kompas.com)