Pelaku penipuan lewat jejaring Facebook, HER (kanan), diamankan di Mapolsek Wara Selatan.

Berita Viral : Oh Ternyata, Berkenalan Lewat FB Pria Sulawesi Transfer 17 Juta, Siap Nikah Ternyata

POS KUPANG.COM---Kasus penipuan dialami seorang pria berinisial Ju (26). Warga Kota Palopo, Sulawesi Selatan, itu ditipu oleh perempuan berumur 31 tahun, HER. Saat itu korban Ju berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, bekerja di salah satu perusahaan tambang di sana.

HER berasal dari Walenrang/Batusitanduk, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Kasus ini bermula saat Ju dan HER berkenalan lewat media sosial Facebook. Modus pelaku HER untuk menipu korban adalah berpura-pura siap dinikahi.

Kapolsek Wara Selatan Iptu Marten menjelaskan kronologi kejadian saat keduanya berkenalan di jejaring Facebook.

Setelah berkenalan di Facebook, keduanya intens menjalin komunikasi melalui WhatsApp.

Meski belum pernah bertemu, korban merasa sudah sangat dekat.

Akhirnya korban Ju pun berniat untuk menikahi HER.

Lantaran sudah merasa percaya kepada HER, Ju pun sampai rela mentransfer uang sebesar Rp 17 juta hasil kerjanya di tambang.