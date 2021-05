Harga Sembako Jelang Hari Raya Idul Fitri di Malaka Stabil

POS-KUPANG.COM | BETUN---Harga sembilan bahan pokok ( Sembako) di pasar-pasar di Kabupaten Malaka menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H relatif aman dan terjangkau.

Untuk memastikan kestabilan harga sembako, tim gabungan baik Pemerintah Kabupaten Malaka bersama Polri dan TNI telah melakukan monitoring pasar guna mengetahui stok bahan pokok serta kenaikan beberapa komoditi di pasar tradisional.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Malaka Silvester Letto melalui Kepala Bagian Ekonomi Matilde Niis Seran menjelaskan hal ini kepada wartawan di sela-sela memantau harga sembako, Selasa (11/5).

Dijelaskanya, secara umum harga Sembako di Kabupaten Malaka masih stabil. Namun, kenaikan harga beberapa kebutuhan Non Lokal dipicu oleh terlambatnya pendistribusian dan tingginya permintaan konsumen menjelang hari raya Idul Fitri 1442 H.

Berikut hasil monitoring harga pasar dai bagian ekonomi Setda Malaka, Beras: Rp.10.000 - Rp.13.000 per Kilogram (Kg) tergantung kualitas. Gula pasir: Rp.13.000 - Rp.15.000 per kilogram.

Minyak Goreng (tergantung kemasan), Rp.5.000 per botol (kemasan 220 ml), Rp.30.000 per jeriken (kemasan 2 liter), Rp.80.000 per jeriken (kemasan 5 liter) naik dari Rp.65.000 per jeriken.

Mentega curah: Rp.15.000 per kg naik dari Rp.9.000 per kg, Daging sapi: Rp.100.000 per kg turun dari Rp.120.000 per Kg. Daging ayam: Rp.50.000 - Rp.65.000 per ekor (tergantung ukuran), Telur ayam: Rp.50.000 per rak naik dari Rp.45.000 per rak (isi 30 butir).

Susu: mulai Rp.10.000 per kaleng ukuran 370 gram (tergantung merk dan kemasan), Jagung: Rp.5.000 per Kg, Minyak tanah: Rp.5.000 per liter (sesuai HET Pemerintah).

Garam Beryodium: mulai Rp. 1.000 per bungkus kemasan 200 gr dan Garam Non Yodium (tradisional) Rp. 5000 per Kg. Bawang Merah: Rp.30.000 per kg naik dari Rp.22.000 per Kg.

Bawang Putih: Rp.30.000 - 35.000 per kg naik dari Rp.28.000 per Kg.

Tepung Terigu: Rp.7.000 - Rp.12.000 per Kg (tergantung merk), Cabai Rawit: Rp.80.000 - 95.000 per kg naik dari Rp.25.000 per Kg. Cabai Keriting: Rp. 80.000 per kg dan Cabai Merah Besar Rp.50.000 per kilogram.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edy Hayong)

