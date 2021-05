Tampilan Baru New Carry Pick Up dari Suzuki, ada Alat Pemadam Api Ringan

New Carry Pick Up yang dipamerkan dalam pameran Suzuki Fiesta di PT SBM Jalan Timor Raya Oeba Kota Kupang.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pameran mobil Suzuki dalam Suzuki Fiesta telah berlangsung selama sepekan dari Senin (3/5) hingga Jumat (7/5) hari ini. Salah satu mobil yang juga dipamerkan adalah New Carry Pick Up dengan tampilan barunya.

"Tampilan baru New Carry Pick Up terlihat dari ubahan desain front grille dan bumper yang kini mengadopsi bentuk kapak yang kami sebut Hatched Axe. Pengaplikasian garis desain Hatched Axe yang tegas memperkuat karakter New Carry Pick Up sebagai kendaraan niaga yang kokoh dan tangguh untuk digunakan di berbagai medan," ungkap Fredy Prijatna.

Guna menunjang faktor keamanan, sejak Januari 2021 New Carry Pick Up juga telah dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terletak di bawah glove box. APAR yang digunakan adalah tipe dry chemical powder dan bersertifikat SNI sehingga efektif memadamkan kebakaran tanpa menimbulkan dampak terhadap sistem kelistrikan di sekitarnya. Pengadaan APAR dalam New Carry Pick Up dan semua mobil produksi Suzuki lainnya juga merupakan upaya Suzuki dalam mendukung regulasi pemerintah dalam industri otomotif.

Secara gamblang dijelaskan, bak New Carry Pick Up berukuran panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 425 mm sehingga mampu mengangkut muatan seberat 1 ton. Agar muatan tetap aman selama perjalanan, pelanggan dapat memanfaatkan pengait yang ada di sekeliling bak untuk mengikatkan barang. Pengait berjumlah 12 pada tipe FD (Flat Deck) dan 22 pada tipe WD (Wide Deck).

Selain itu, terdapat Head Unit 1 Din, Split Seat dengan jok yang tebal, serta 6 tempat penyimpanan barang (termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok) di varian AC dan 10 tempat (termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok) di varian non-AC yang membuat ruang kabin semakin nyaman dan lega untuk tiga orang. New Carry Pick Up juga dilengkapi fitur Immobilizer, Air Conditioner, Electric Power Steering (EPS), dan Sliding Seat.

Fredy menyebut, New Carry Pick Up hadir dalam tiga pilihan warna, yakni putih, silver, dan hitam. Harga On the Road (OTR) Suzuki New Carry Pick Up tahun 2021 untuk Kupang dibanderol bervariasi mulai dari Rp177.000.000 untuk tipe Flat Deck, Rp185.500.000 untuk tipe Flat Deck AC/PS, Rp180.000.000 untuk tipe Wide Deck, dan Rp185.500.000 untuk tipe Wide Deck AC/PS.

Untuk pembelian dalam acara Suzuki Fiesta, kata Fredy, konsumen akan dimudahkan dengan uang muka dan angsuran yang lebih terjangkau, ditambah lagi bonus kaca film dan talang air. Selain itu ada voucher belanja senilai Rp500 ribu dan hadiah langsung untuk SPK selama periode pameran. Ada juga paket Suzuki Sehat untuk setiap konsumen yang DO.

"Sebagai kendaraan yang sudah menemani kisah sukses jutaan pengusaha Indonesia sejak tahun 1976, kami New Carry Pick Up ini menjadi awal yang baik untuk mengawali 2021 dengan semangat baru menggerakkam aktivitas ekonomi masyarakat," tandas Fredy.

Sementara itu, Branch Manager SBM NTT, Theo Pareira menambahkan, masyarakat harus memanfaatkan hari terakhir Suzuki Fiesta ini karena konsumen akan mendapatkan uang muka yang murah.

"Masyarakat harus manfaatkan hari terakhir ini, beli pick up dengan uang muka hanya Rp16 juta saja. Kalau hari normal maka bisa sampai Rp20 juta," ajak Theo. (cr1)

New Carry Pick Up yang dipamerkan dalam pameran Suzuki Fiesta di PT SBM Jalan Timor Raya Oeba Kota Kupang. (istimewa)