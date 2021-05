PLN Gelar Kompetisi Inovasi PLN, Total Hadiah Rp 1 Miliar

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pendaftaran kompetisi inovasi kelistrikan yang diselenggarakan oleh PLN masih dibuka hingga 24 Mei 2021 mendatang. Total hadiah sebesar Rp1 miliar untuk juara dan pendanaan prototipe. Kegiatan ini merupakan upaya PLN dalam mendorong pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari (Electrifying Lifestyle).

Dalam rilis Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi, Rabu (5/5), kompetisi bertajuk PLN ICE 2021 (Innovation & Competition in Electricity) ini memiliki dua kategori yang dikompetisikan, yaitu Kendaraan Listrik dan Non Kendaraan Listrik.

Untuk kategori kendaraan listrik terdapat empat sub kategori yaitu sub kategori mobil listrik, sub kategori motor listrik, sub kategori sepeda listrik, dan sub kategori kendaraan listrik roda tiga. Sementara untuk kategori Non Kendaraan Listrik terdapat dua sub kategori yaitu sub kategori peralatan listrik dan sub kategori program bisnis.

"Melalui PLN ICE, kami mendorong inovasi anak bangsa untuk menghadirkan teknologi-teknologi di sektor kelistrikan yang dapat digunakan untuk menggerakan roda perekonomian masyarakat," kata Agung.

Dia membeberkan, jadwal kegiatan PLN ICE 2021 dimulai dari pengumpulan proposal mulai 27 Maret hingga 24 Mei 2021. Selanjutnya, ada presentasi peserta terpilih pada 14 Juni sampai dengan 16 Juni 2021. Lalu, pengumuman Juara Desain Mobil. Nominasi Desain Terbaik (Selain Kategori Mobil) dan Program Bisnis Terbaik pada 18 Juni 2021. Berikutnya, pembuatan Prototipe dan Implementasi Program Bisnis pada 21 Juni sampai dengan 31 Agustus 2021. Uji Coba dan Seleksi Prototipe akan berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 30 September 2021. Sementara itu, pengumuman Juara Prototipe akan dilaksanakan pada 21 Oktober 2021.

Adapun PLN ICE merupakan program tahunan PLN yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Listrik Nasional dan dapat diikuti oleh mahasiswa aktif (D3 hingga S2) serta masyarakat umum. Dalam kegiatan ini peserta tidak dikenakan biaya pendaftaran.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengunjungi situs web ice.pln.co.id atau menghubungi panitia melalui email ice@pln.co.id, Instagram @PLN_Puslitbang, atau melalui Whatsapp ke nomor 0813 8724 1265. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)

