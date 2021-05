Saat Bersama NKRI,Ekonomi Timor Leste Dijamin Indonesia, Kini Bumi Lorosai SemakinMenuju Kehancuran

POS KUPANG.COM -- Negara Timor Leste yang baru berusia 20 tahun kini sedang mengalami masa sulit. Bahkan, negara yang resmi berdiri pada 20 Mei 2002 itu semakin terpuruk menuju ke kehancurran ekonomi

Padahal semasa berada dalam naungan NKRI , wilayah di bagian timur Pulau Timor itu dijamin secara Ekonomi oleh pemerintahan Jakarta

Namun, para elit negara itu terus memprovokasi masyarakat untuk menentang Indonesia hingga akhirnya Indonesua menyetujui permintaan warganya untuk merdeka melalui jejak pendepat

Harapan masyaralat Timor Leste hampir menjadi kenyataan saat negara itu mulai mengelola sendiri kekayaan alamnya

Baca juga: Crew Kapal Polisi Tereweng 3002 Amankan Perahu Pengangkut Barang Ekspor ke Timor Leste

Baca juga: Timor Leste Ngotot Merdeka Hingga Lepas NKRI,Jadi Negara Miskin MakinTerpuruk Dihahantam Covid-19

Baca juga: Indonesia Tak Rugi Lepas Timor Leste , Kini Australia dan Amerika Kini Terancam Hutang TL ke China

Namun, pemerintah negara itu tak sanggup mengelola sumber daya yang ada hingga negara itu menjadi terpuruk. Bahkan kini masuk dalam daftar negara termiskin di dunia

Setelah merdeka dari Indonesia, orang Timor Leste mulai membangun negara dan bangsanya dari awal dengan bantuan komunitas internasional.

Perjalanan kesuksesan demokrasi Timor Leste hingga kegagalan kilang minyaknya ini kemudian dituliskan oleh seorang jurnalis Ian Lloyd Neubauer dalam sebuah artikel berjudul How East Timor went from democratic success to failed petro-state yang tayang di Nikkei Asia (17/10/2020).

Dalam perjalanannya membangun negara dan bangsanya, Timor Leste telah menunjukkan kepemimpinan global di antara negara-negara berkembang.

Timor Leste telah menikmati tahun-tahun pertumbuhan ekonomi berturut-turut dengan dukungan royalti minyak dan gas negaranya.

Timor Leste ingin menghindari apa yang disebut kutukan sumber daya atau paradoks kelimpahan, yang menyatakan bahwa negara-negara yang berlimpah bahan bakar fosil dan mineral cenderung memiliki pembangunan ekonomi dan demokrasi yang lebih sedikit daripada negara-negara dengan sumber daya alam yang lebih sedikit.