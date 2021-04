Pemburu Kapal Selam Canggih Marinir AS Tiba di Bali, Poseidon P8 Langsung Beraksi Cari KRI Nanggala

via Tribunnews.com

POS KUPANG.COM -- Amerika Serikat ikut membantu mencari kapal selam KRI Nanggala-402 di perairan Bali

Pihak Amerika mengerakan pesawat pemburu kapal selam Poseidon P8 untuk membantu di SAR Indonesia menemukan kembali monster laut kebanggaan Indonesia

Pesawat Poseidon P8 milik Amerika Serikat (AS) tiba di Bali Sabtu (24/4/2021) dini hari dan akan membantu misi pencarian Kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali sejak Rabu (21/4/2021) lalu

P-8 US Navy nomor registrasi pesawat 553 mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pukul 03.10 Wita.

Komandan Lanud (Danlanud) I Gusti Ngurah Rai Kolonel Pnb Reza RR Sastranegara menyambut langsung kedatangan kru dan pesawat tersebut.

Sebelum melakukan proses pencarian, seluruh kru P-8 US Navy melakukan flight plan briefing di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai bersama Danlanud, Kapuspen TNI dan AirNav Indonesia Cabang Denpasar.

Setelah selesai flight plan briefing sekira pukul 13.45 Wita, kru P-8 langsung menuju pesawat yang parkir di parking stand A10.

Saat ini dari informasi yang dihimpun tribunbali.com, P-8 US Navy menunggu clearance terbang dan diperkirakan baru take off sekira pukul 16.00 Wita nanti.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto masih berada di KRI dr Soeharso memantau langsung proses pencarian KRI Nanggala-402

Pesawat Poseidon-8 US Navy yang mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, sabtu (24/4/2021) dini hari.