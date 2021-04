Promo Ramadan, Sahid T-More Kupang Sediakan Iftar Ramadan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Manajemen Hotel Sahid T-More Kupang memberikan promo Ramadan "IFTAR RAMADAN". Promo buka puasa bersama ini dapat dinikmati masyarakat Kota Kupang hingga 12 Mei 2021 mendatang.

Food and Beverage Manager Sahid T-More Kupang, Yulidar menyebut, promo ini dinikmati dengan harga Rp65 ribu per orang melalui pemesanan sebelumnya. Minimal pemesanannya sendiri yakni 15 orang. Batas pemesanan jam 12 siang.

Menariknya, konsep promo ini adalah all you can eat dengan menu yang bisa dipesan sendiri oleh tamu. Dengan harga tersebut, tamu dapat menikmati makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup.

"Jadi, nanti mereka datang sini, bisa di-request mau dibuatkan apa," kata Yulidar, Kamis (15/4) siang.

Dia mengajak para tamu untuk memanfaatkan promo ini. Selain tersedia dalam bentuk prasmanan, menu bisa diminta sesuai keinginan tamu. Selain itu, menu yang tersedia pun menu Indonesian, Chinese, dan Javanese.

"Mau pengiriman ke rumah, kantor, dan dimanapun bisa," tambahnya.

Bagi masyarakat Kota Kupang yang tertarik dengan promo ini, Yulidar mengajak masyarakat datang ke Sahid T-More Kupang di Jalan Piet A Tallo Kupang atau menghubungi nomor 0380 881 555. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)

