BNPB Buat Posko di Kantor Bupati Sumba Timur

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/WAINGAPU -- BNPB membuka Posko bencana di Kantor Bupati Sumba Timur. Posko ini dibuka untuk pelaksanaan koordinasi penanganan pasca bencana.

Asisten I Setda Sumba Timur, Yacobus Yiwa,S.H menyampaikan hal ini, Rabu (14/4/2021).

Menurut Yacobus, BNPB membuka Posko Penanganan bencana di Kantor Bupati Sumba Timur guna melakukan koordinasi percepatan penanganan pasca bencana alam baik banjir maupun badai Seroja.

"BNPB bangun posko di Kantor Bupati Sumba Timur. Kita berikan satu ruangan untuk dipergunakan sebagai Posko BNPB," kata Yacobus.

Dijelaskan, adanya posko itu maka semua yang berkaitan dengan bencana alam bisa diketahui melalui posko.

"Kita juga sedang menghimpun semua data bencana di setiap kecamatan. Jadi data itu by name by address," katanya.

Yacobus juga mengakui, saat ini dirinya sedang berkoordinasi dengan 22 camat yang ada di Sumba Timur agar segera melaporkan data bencana yang ada di wilayah masing-masing.

"Jadi data dari kecamatan itu adalah data yang dihimpun oleh RT/RW dan desa /kelurahan. Data itu kita himpun sehingga data itu satu," katanya.

Dikatakan, kehadiran Posko BNPB juga untuk melakukan koordinasi penyaluran bantuan kepada korban bencana.

Nampak ruangan yang digunakan oleh BNPB adalah bekas ruangan Protokol. Ada tiga orang di dalam ruangan itu.