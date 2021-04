Selamat Paskah 2021, Berikut Kumpulan Ucapan Paskah yang Unik dan Menarik, Bagikan ke Medsos 

Selamat Paskah 2021, Berikut Kumpulan Ucapan Paskah yang Unik dan Menarik, Bagikan ke Media Sosialmu

POS-KUPANG.COM - Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Hari Paskah 2021 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.

Hari ini, Jumat 2 April 2021, bertepatan dengan peringatan Jumat Agung.

Kemudian, diikuti dengan perayaan Paskah yang jatuh pada Minggu (4/4/2021).

Jumat Agung atau yang juga disebut dengan Jumat Suci adalah hari untuk memperingati pengorbanan besar Yesus, yang menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa.

Kematiannya adalah contoh pengorbanan terakhir dan cinta tanpa syarat yang mengajarkan banyak hal.

Untuk memperingati perayaan Paskah, bisa dengan berkirim ucapan ke orang-orang tersayang.

Atau bisa membagikannya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp hingga Twitter.

Berikut kumpulan ucapan Selamat Hari Paskah 2021, dikutip dari whisesmsg.com:

1. Happy Easter to you and your family. May you enjoy a joyful and lovely Easter holiday.