POS-KUPANG.COM - 13 Jam Lagi Kirim 30 Ucapan Selamat Paskah Ini ke Teman, Sahabat atau Doi, Yesus Bangkit Haleluya

Beberapa momentum besar perayaan ibadat kristen telah dilalui, seperti Minggu Palem, Kamis Putih dan Jumat Agung.

Sabtu (3/4/2021) masuk pada peribadatan Sabtu Suci atau Sabtu Sunyi, sehari jelang peringatan Paskah 2021.

Nah, Tribunkaltim.co mengumpulkan sederet kumpulan ucapan Sabtu Suci jelang hari Paskah 2021 bagi umat kristen.

Ucapan Sabtu Suci 2021 ini cocok dibagikan kepada keluarga melalui WhatsApp, atau sekadar status di platform media sosial masing-masing.

Kumpulan Ucapan Sabtu Suci

Berikut ucapan untuk Sabtu Suci atau Sabtu Sunyi, bisa dibagikan lewat status atau langsung kirim ke teman/keluarga:

Minggu segera datang

"No matter how hard Friday was or how lonely Saturday is... Sunday is coming."

(Tak peduli seberapa berat hari Jumat dan seberapa sunyinya Sabtu, hari Minggu segera datang)