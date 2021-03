POS-KUPANG.COM - Promo KFC Rabu 31 Maret 2021, 5 potong ayam + 3 nasi Hanya Seharga Rp 68.182.

Ada juga promo Beli paket SUPER BESAR 1 dan SUPER BESAR 2 kamu bisa dapetin DISKON BUCKET KFC sebanyak 30%!⁠

Berikut aneka promo KFC yang berlaku hingga 31 Maret 2021 berdasarkan informasi yang dirangkum POS-KUPANG.com dari akun Instagram KFC:

1. WINGER BUCKET DEAL!

Mulai dari Rp 83.636 kamu bisa dapetin Bucket Winger + 3 Mocha Float GRATIS di menu promo WINGER BUCKET DEAL!

Yuk cus buruan dibeli lewat Go-Food, lagi ada free ongkir sampe hari ini aja loh KFC Lovers!

Syarat dan ketentuan:

- Promo berlaku tanggal 23-31 Maret 2021 di seluruh outlet KFC Indonesia

- Berlaku untuk Dine-in, take away, Home delivery, Drive-thru, ojek online dam KFC box

- Tidak berlaku untuk layanan KFC Catering dan seluruh store Bandara Soekarno-Hatta