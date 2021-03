Sambil Menahan Tangis Megawati Ungkap Jargon Bungkarno Semangati Anak Muda Untuk Berkreasi

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia, kata Megawati Soekarnoputri sambil menahan tangis.

Bukan tanpa sebab Ketua Umum PDI Perjuangan itu sedih, ungkapan tersebut merupakan Jargon Bungkarno, sang ayah, Presiden RI kelima dalam menyemangati para pemuda untuk terus berkreasi.

Dengan mengulang Jargon Bungkarno, Megawati Soekarnoputri juga meminta para pemuda-pemudi berkreasi secara maksimal di bidang ekonomi kreatif.

Dengan suara bergetar, Megawati mengatakan," Dahulu, Bung Karno pernah berkata, 'Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia'. Kini, saya, Megawati, izinkan saya dorong generasi muda untuk mengedepankan karya," ucap Mega saat memberikan sambutan secara virtual dalam pergelaran Exotic Journey to Nusantara yang diadakan Kedutaan Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Sabtu (27/3/2021).

"Dan buktikan ke dunia bahwa made in Indonesia adalah karya terbaik. Jangan takut berkreasi. Time for you to shine and become trend setter, not follower," tutur Ketua Umum PDIP itu.

Mega pun mengingatkan pentingnya mendaftarkan karya untuk menerima perlindungan hukum.

“Pemuda dan pemudi, guncangkan dunia dengan kreativitasmu dan karyamu. Tak lupa daftarkan karyamu untuk menerima perlindungan hukum," katanya.

Mega mengatakan, 2021 merupakan tahun ekonomi kreatif.

Tahun ini menjadi salah satu pengantar persiapan menuju tahun 2045, yaitu Peringatan Satu Abad Kemerdekaan Indonesia.

Mega juga menyebut, selama beberapa tahun terakhir, komunitas internasional mengakui bahwa Indonesia bersama Korea Selatan dan Amerika Serikat adalah Top Three Countries yang memiliki kontribusi ekonomi kreatif terbesar bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, hal ini merupakan suatu capaian baik.

"Capaian yang baik ini seyogyanya kita pertahankan, jangan lengah. Buatlah Indonesia bangga pada mu, dan banggalah menjadi seorang Indonesia," kata Mega.(*)

