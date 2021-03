Nantikan! Promo KFC Hanya Satu Hari, Kamis 25 Maret 2021, Murah, 10 Potong Ayam Goreng Rp 90 Ribu 

Nantikan! Promo KFC Hanya berlaku satu hari saja di Hari Kamis 25 Maret 2021, Murah, 10 Potong Ayam Goreng Rp 90 Ribu

POS-KUPANG.COM - Bagi KFC Lovers, Promo yang digelar KFC untuk besok, Kamis 25 Maret 2021 murah banget.

Penasarankan? seperti apa promo KFC untuk besok Kamis 25 Maret 2021

Dengan promo bertajuk The Best Thursday, KFC memberikan promo yang sangat murah dan bisa makan puas Ayam Goreng.

THE BEST THURSDAY

Promo dengan tajuk THE BEST THURSDAY

Get ready to shake up your week, KFC Lovers!⁠

⁠

THE BEST THURSDAY bakalan datang lagi hari kamis besok! Mulai dari Rp90.000 aja,

Kamu bisa sharing 10 potong ayam goreng favorit kamu bareng kakak/adik kamu loh! Yuk siap-siap buat pesen KFC THE BEST THURSDAY besok yaa!

WINGER BUCKET DEAL!

Mulai dari Rp83.636 kamu bisa dapetin Bucket Winger + 3 Mocha Float GRATIS di menu promo WINGER BUCKET DEAL!