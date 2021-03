Putra Putri Pariwisata Nusantara NTT Sabet Gelar Best National Costume

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pasangan Putra Putri Pariwisata Nusantara NTT, Syah Koroma Nabu Koroh dan Valentiara Rambu Mbuana menyabet gelar Putra Putri Pariwisata Nusantara Best National Costume 2021.

Keduanya tampil memukau dalam balutan busana khas NTT dalam pagelaran pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara pada Sabtu (20/03/2021).

Syah tampil dengan kostum bertema The King & The Hidden Treasure of Takpala dari Kabupaten Alor, sementara Valen dengan kostum bertema The Mystical of Tapoin Maputu Nok Malala dari Timor Tengah Utara.

Syah sendiri menyabet dua gelar sekaligus dalam pagelaran tersebut sebagai Putra Pariwisata Nusantara Fotogenic meskipun hanya sampai babak 10 besar.

Valentiara melaju hingga babak 5 besar dan akhirnya menjadi Runner Up 1 dengan gelar kedua sebagai Puteri Generasi Pesona Indonesia, berpasangan dengan Muhammad Rayhan Habibi dari Jawa Timur.

Pertanyaan untuk Valen pada babak 5 besar diberikan oleh Puteri Pariwisata Indonesia 2009, Andara Rainy.

Dalam kesempatan tersebut Andara menanyakan, sebagai Puteri Pariwisata Nusantara 2021, menurut Valentiara mana yang lebih penting, berpenampilan yang menarik atau memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan kepandaian.

Pertanyaan dijawab Valen dalam waktu kurang dari 1 menit.

"Identitas kita sebagai seorang Putra dan Putri Pariwisata Nusantara adalah Smart, Charming and Hospitable. Sebagai insan Nusantara Kita harus memiliki tiga karakter ini," jawabnya lugas.

"Maksud saya adalah sebagai seorang Putri Nusantara, kita harus dituntut untuk memiliki wawasan yang luas dan berpenampilan yang menarik tetapi tidak harus mahal. Yang terpenting adalah penampilan dan kecerdasan kita ditampilkan dengan sikap yang sopan dan ramah.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi)