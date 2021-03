POS-KUPANG.COM - Link Live Streaming Grand Final Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 Pukul 19.00 WIB

Ajang Grand Final Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 akan dilaksanakan malam ini Sabtu 20 Maret 2021.

Tepat pukul 19.00 WIB nanti Grand Final Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 melalui Eljohn TV dan Youtube EL JOHN Pageants.

Para perwakilan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 dari masing-masing provinsi di Indonesia akan berkompetisi meraih gelar Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021.

Termasuk perwakilan Nusa Tenggara Timur yaitu Syah Koroma Nabu Koroh.

Pria tampan ini menjadi salah satu finalis Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021.

Baru-baru ini penampilan Syah Koroma Nabu Koroh juga disorot dikarenakan busana yang dikenakannya.

Bertemakan The King and The Hidden Treasure Of Takpala busana Syah menarik perhatian dengan warna biru dan dilengkapi alat panah.

Masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa mendukung Syah Koroma Nabu Koroh dengan cara yang mudah yaitu:

1. Wajib Follow Akun instagram @Putraputripariwisatanusantara , & @eljohn.pageants