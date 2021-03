Bikin Heboh, Amerika Serikat dan China Saling Tuding di KTT Anchorage, Ini yang Terjadi

POS-KUPANG.COM -- Perwakilan Amerika Serikat (AS) dan China saling menyindir dalam pertemuan antar dua negara di Anchorage, Alaska.

Dilansir BBC, pejabat China menuduh AS menghasut negara lain untuk menyerang mereka.

Di sisi lain, AS mengatakan China "datang dengan sikap yang sombong".

Baca juga: Heboh, Bela Demokrat Kubu AHY, Gerindra DKI Sindir Bambang Widjojanto, Ada Apa?

Baca juga: Sosok Cynthiara Alona, Bintang Film dan Pemilik Bisnis Properti Yang Jadi Tersangka Prostitusi

Baca juga: Nikita Mirzani Bakal Menikah Lagi? eks Dipo Latief Ungkap Sosok Calon Suami, Siapa?

Hubungan antara dua negara adidaya ini mengalami ketegangan selama bertahun-tahun.

Pembicaraan sengit di KTT Anchorage itu melibatkan Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, dan penasihat keamanan nasional, Jake Sullivan.

Sedangkan dari pihak Beijing, ada pejabat kebijakan luar negeri senior China, Yang Jiechi, dan Menteri Luar Negeri, Wang Yi.

Pembicaraan sengit di KTT Anchorage itu melibatkan Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken dan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan. Sedangkan dari pihak Beijing ada pejabat kebijakan luar negeri senior China, Yang Jiechi dan Menteri Luar Negeri Wang Yi. (CNA Youtube)

Blinken membuka pembicaraan secara blak-blakan dengan mengatakan: "(AS) akan membahas keprihatinan kami terhadap tindakan China, termasuk di Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, serangan cyber ke AS, dan pemaksaan ekonomi kepada sekutu kami."

"Setiap tindakan ini mengancam tatanan berbasis aturan yang menjaga stabilitas global," lanjutnya.

Sebagai tanggapan, Yang menuduh Washington menggunakan kekuatan militer dan supremasi keuangan untuk menekan negara lain.