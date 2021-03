Pantau Pelaksanaan Ujian Try Out Berbasis Digital di SMPN 1 Lamba Leda, Agus: Berjalan Normal

Plt Camat Lamba Leda Utara, Agus Supratman, saat meninjau pelaksanaan ujian try out berbasis digital di SMPN 1 Lamba Leda.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | BORONG---Pelaksanaan ujian try out berbasis digital bagi SMP di seluruh Kabupaten Mamggarai memasuki hari terakhir atau memasuki hari kedua, Selasa (16/3/2021).

Pada pelaksanaan try out bagi siswa kelas 9 hari kedua di wilayah Kecamatan Lamba Leda Utara, Plt Camat Lamba Leda Utara, Agus Supratman juga menyempatkan diri untuk melalakukan pemantauan pelaksanaan ujian Try Out di SMPN 1 Lamba Leda, di Dampek, Ibu Kota Kecamatan Lamba Leda Utara. Saat memantau itu Agus juga memberikan semangat dan motivasi kepada para siswa dan guru di sekolah itu.

Menurut Agus, ujian try out merupakan sebuah pelaksanaan ujian yang dilakukan sebagai tahap uji coba untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik yang didasarkan atas standar kompetensi lulusan (SKL) sesuai dengan Permendiknas.

"Ujian Try Out sebagai tahap uji coba untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik yang didasarkan atas standar kompetensi lulusan (SKL) sesuai ketentuan,"jelas Agus.

Agus mengatakan, rata-rata dari hasil pantauan pihaknya semua SMP di wilayah Kecamatan Lamba Leda Utara melaksanakan ujian try out berjalan normal, meskipun ada kendala berupa jaringan internet.

"Pelaksanaan ujian try out berjalan normal. Sedikit kendala yang dihadapi adalah masalah sinyal jaringan. Hal ini akan dibenah nantinya untuk persiapan yang lebih matang pada proses kegiatan tahapan berikutnya,"terang Agus.

Terkait kendala yang ditemukan itu, kata Agus, pihaknya akan berkoordinasi dengan koordinator pengawas SMP untuk diteruskan ke semua para Kepala Sekolah SMP se-Kecamatan Lamba Leda Utara agar maksimalkan persiapan demi meminimalisir kendala-kendala yang terjadi.

Agus juga menjelaskan, untuk di wilayah Kecamatan Lamba Leda Utara jumlah secara keseluruhan sebanyak 9 SMP yang melaksanakan ujian try out. Adapun 9 SMP itu yakni SMPN 1 Lamba Leda, di Dampek, Desa Satar Padut, SMPN 2 Lamba Leda, di Weleng, Desa Nampar Tabang, SMPN 4 Lamba Leda di Wae Tua, Desa Golo Mangung, SMPN 7 Lamba Leda, di Wae Rambung Desa Golo Munga Barat, SMPN 8 Lamba Leda, di Satar Teu, Desa Satar Punda, SMPN Satap Maki, di Maki, Desa Satar Kampas, SMPN Satap Jongkoe, di Jongkoe, Desa Satar Punda Barat, SMPN Satap Nempong, di Nempong, Desa Liang Deruk, SMP Satap Bawe, di Bawe, Desa Haju Wangi. (*)