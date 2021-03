Buka Kegiatan Forum RKPD Tahun 2022, Bupati Herybertus: Pemerintah Bukanlah Single Fighter 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | RUTENG---Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, SE.,MA, saat membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini bertempat di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, Selasa (16/3/2021) pagi.

Kegiatan ini diikuti oleh Para Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah, juga menghadirkan sejumlah tokoh masyarakat, LSM, dan pegiat muda.

Dalam sambutanya, bupati Herybertus mengatakan pemerintah bukanlah Single Fighter.

"Jangan biarkan pemerintah berpikir, berjalan dan bekerja sendiri, yang pada akhirnya merasa benar dan menang sendiri, Jangan biarkan itu. Masyarakat diminta berpartisipasi secara aktif dalam berbagai segi perencanaan pembangunan untuk memperkaya ide dan pemikiran serta tindakan-tindakan pemerintah,"ungkap Bupati Herybertus.

Karena itu, menurut Bupati Herybertus, dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang baik dari pemerintah, aparatur negara, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi. Dalam proses perencanaan menuju ke arah perubahan pembangunan diperlukan perpaduan dari sejumlah pendekatan.

"Proses perencanaan harus bisa memadukan beberapa pendekatan yakni politis, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Forum konsultasi publik yang strategis ini merupakan salah satu model pendekatan partisipatif dan bottom up dalam proses perencanaan pembangunan,"tuturnya.

Untuk tahun 2022, kata Bupati Herybertus, rencana kerja difokuskan pada pemulihan ekonomi berupa perbaikan infrastruktur secara menyeluruh dan peningkatan produksi pada setiap bidang, peningkatan daya saing melalui peningkatan keahlian SDM dan produksi barang dan jasa, serta peningkatan ekspor barang komoditi dengan memanfaatkan perkembangan infrastruktur di Kabupaten Manggarai Barat.

"Kami percaya penuh bahwa dengan semangat kebersamaan dan keterbukaan, kita pasti membawa Manggarai ke arah yang lebih baik yakni Manggarai yang lebih maju, lebih adil, dan berdaya saing,"tandasnya.

"Dari sisi pemulihan ekonomi, kita (pemerintah,Red) akan melibatkan begitu banyak anak-anak muda, talenta-talenta baru", tambahnya.