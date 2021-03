Jaringan Internet & Listrik Padam Kendala Siswa SMP Katolik Wae Mokel Ujian Try Out Berbasis Digital

Para siswa SMPK Wae Mokel sedang mengikuti ujian try out berbasis digital.

Masalah jaringan internet dan listrik padam kendala siswa SMP Katolik Wae Mokel ujian Try Out Berbasis Digital

POS-KUPANG.COM | BORONG---Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan ujian try out berbasis digital/Daring. Ujian try out berbasis digital ini dalam rangka menyambut Ujian Sekolah Berbasis Digital (USBD) yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 12-15 April 2021 mendatang.

Karena itu semua SMP di Kabupaten Manggarai Timur ikut melaksanakan ujian Try out berbasis digital bagi siswa kelas 9. Bagi sekolah yang tidak terjangkau signal internet mencari jaringan internet baik nebeng di sekolah lain maupun cari di lokasi terdekat yang terjangkau signal internet.

Ujian try out berbasis digital bagi siswa kelas 9 ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 15-16 Maret 2021.

Pantuan POS-KUPANG.COM, Senin (15/3/2021) di sejumlah SMP baik Swasta dan Negeri di wilayah Borong dan Kota Komba, para siswa tanpak mengikuti ujian dengan sistem online dengan ada yang menggunakan komputer, laptop dan hand phone.

Pada pelaksanaan hari pertama ujian try out berbasis digital ini juga dipantau langsung oleh Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Kepala Bidang bersama staf di Dinas PPO Manggarai Timur. Saat memantau di sejumlah sekolah itu mereka juga menanyakan terkait kesiapan para siswa dan guru serta memastikan perangkat baik komputer, laptop maupun hand phone android yang digunakan para siswa baik serta menanyakan terkait kendala-kendala yang dialami oleh sekolah itu.

Untuk di sejumlah Sekolah di Borong dan Kota Komba di pantau oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas PPO Kabupaten Matim, Vinsensius Tala, S.Pd, Kabid PTK Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur, Bruno Ismail, M.Pd, dan Kepala Seksi Kurikulum SMP Dinas PPO Manggarai Timur, Agustinus Rahmanto bersama sejumlah pegawai di dinas PPO Manggarai Timur.

Di SMPN 18 Borong di Tanggo karena tidak ada perangkat pendukung mereka melaksanakan ujian try out ini berlangsung di SDI Kota Ndora dengan menggunakan perangkat komputer milik SDI itu.

"Kami belum ada bantuan perangkat komputer, laptop maupun hand phone, bahakan kami juga belum punya gedung permanen masih darurat. Karena itu kami pakai nebeng di sekolah ini (SDI Kota Ndora), bersyukur sekolah ini menerima kami," Kepala SMPN 18 Borong, Astika Fridivianty, S.Pd kepada POS-KUPANG.COM, Senin (15/3/2021).

Karena itu, Astika juga berharap agar ada bantuan perangkat baik komputer, laptop maupun hand phone android, sebab meskipun mereka sekolah baru, namun sudah mau memasuki tahun kedua mengikuti ujian berbasis digital.