Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Bertemu Luhut Binsar Pandjaitan, Sampaikan Sejumlah Masalah?

POS-KUPANG.COM -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan datang ke dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Pertemuan ini berlangsung di kantor Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Mengerikan, Kecelakaan Maut Bus Masuk Jurang di Sumedang, 26 Orang Tewas, 1 Orang Masih Terjepit

Baca juga: Mengerikan, Kecelakaan Maut Bus Masuk Jurang di Sumedang, 26 Orang Tewas, 1 Orang Masih Terjepit

Baca juga: SOAL & KUNCI JAWABAN Latihan Ulangan Akhir Semester Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Semester 1 Tahun 2020

Kabar pertemuan dengan Anies Baswedan ini disampaikan langsung oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Melalui akun Instagram miliknya Luhut Binsar Pandjaitan bercerita tentang pertemuan sampai isi dari diskusi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan bahwa dirinya baru saja berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada Rabu (10/3/2021).

Luhut mengatakan, pada saat itu Anies mengutarakan niatnya untuk membicarakan sejumlah permasalahan yang ada di Jakarta.

Baca juga: Gejolak Partai Demokrat, Sikap Jokowi Dinilai Sudah Benar, Posisi Moeldoko Susah?

Baca juga: KUNCI JAWABAN Tema 7 Kelas 2 SD Halaman 132 133 134 135 136 137 138 139 & 140 Tentang Kebersamaan

Isi dari diskusinya dengan Anies diunggah Luhut di akun Instagram resmi miliknya @luhut.pandjaitan, Rabu (10/3/2021).

Pertemuannya dengan Anies pada pagi itu adalah dalam rangka koordinasinya dengan sejumlah kepala daerah.

Berdasarkan unggahan Luhut, kata-kata pertama yang diucapkan oleh Anies saat bertemu dengan Luhut adalah “Pak Luhut, I come to you with menu of problem (Pak Luhut, saya datang kepada Anda dengan sejumlah permasalahan -red).”