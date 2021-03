SOAL & KUNCI JAWABAN Latihan Ulangan Akhir Semester Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Semester 1 Tahun 2020

POS-KUPANG.COM - Tetap semangat ya. Untuk siswa/siswi kelas 7 SMP, kalian harus lebih bersemangat agar selalu berprestasi dalam situasi apa pun.

Berikut ini jawaban dan soal untuk latihan Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) Kelas VII SMP.

Berikut ini, kami sajikan soal UAS semester ganjil atau I mata pelajaran Bahasa Inggris yang dapat digunakan sebagai latihan dalam menjawab soal-soal.

Selain itu, juga sebagai latihan untuk menghadapi ulangan harian dan belajar siswa.

Ada 15 soal pilihan ganda yang bisa dipelajari.

Berikut soal latihan untuk UAS/PAS Kelas 7 SMP Mata Pelajaran Bahasa Inggris:

SOAL PILIHAN GANDA

1. Arini: What t ime do you get up every day?

Sint a: I usually … at 5 o’clock.

A. got up